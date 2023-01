F1: Williams tinha outros planos para Logan Sargeant | AutoSport

Logan Sargeant será companheiro de equipa de Alexander Albon na Williams, substituindo Nicholas Latifi. O jovem piloto norte-americano competia na Fórmula 2 com o apoio da equipa de Grove e por lá se devia ter mantido, segundo o plano original da estrutura para o seu futuro.

Originalmente a Williams estava em negociações com a Alpine para o empréstimo de Oscar Piastri para esta época na Fórmula 1, mas com o litígio entre e a equipa francesa, em Grove, os responsáveis começaram a trabalhar noutra direção. “Tínhamos um plano de dois anos com Logan na Fórmula 2”, revelou Sven Smeets, diretor desportivo da Williams ao Motorsport.com. “Acho que é assim que todos começam. “Quando a temporada começou, especialmente em Silverstone [o piloto conquistou a pole position e venceu a corrida principal] e nas corridas seguintes, vimos o potencial para não ter que fazer duas temporadas com ele na Fórmula 2”.

Smeets explicou que a equipa não decidiu dizer a Sargeant que tinha que conseguir os pontos para a Superlicença da Fórmula 1, mas os desempenhos nas corridas da F2 e o trabalho que veio a fazer no simulador da equipa, deu-lhe os argumentos necessários para que no verão já tivessem a ideia de o colocar na grelha da Fórmula 1, até que no Grande Prémio dos EUA, em Austin, foi anunciada a escolha, ainda com o pressuposto que Logan Sargeant garantisse os pontos para a Superlicença.

O diretor desportivo, que lidera a equipa neste momento depois da saída de Jost Capito, explicou que esta temporada vai servir de aprendizagem para o estreante, esperando vir a colher os frutos em 2024.