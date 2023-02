F1: Williams tem muito para sorrir, Logan Sargeant: “ estou muito contente…” | AutoSport

Logan Sargeant completou o que pode ter sido a maior quilometragem que já fez num único dia (154 voltas) no seu dia final de pré-época antes da sua estreia na F1.

O piloto norte-americano rodou com os compostos mais macios de pneus de manhã antes de virar a sua atenção para uma simulação de corrida à tarde. No final, quase três distâncias do Grande Prémio, o que foi muito bom.

E este registo marcou um dos melhores dias de teste de pré-época da Williams de que há memória, e a equipa britânica, que terminou em último lugar na classificação dos construtores em 2022, ficou no topo da tabela de contagem de voltas.

Há um verdadeiro otimismo na equipa, neste momento, com ambos os pilotos a relatar que há um equilíbrio muito melhor face ao carro do ano passado. E há quem pense que a equipa pode fazer parte do grupo do meio do pelotão, em vez de se manterem na cauda, o que lhes pode colocar na disputa por pontos e Q3 em certos circuitos.

Para Logan Sargeant: “Penso que hoje é o maior número de quilómetros que já percorri num só dia. Consegui aguentar-me fisicamente bem. Conseguimos aguentar, o que é uma prova da equipa e do trabalho árduo que realizaram. Avançámos na direcção certa durante todo o dia e foi realmente positivo.

Olhámos para stints mais curtos de manhã e considerando onde estava a temperatura da pista, fiquei relativamente satisfeito com a forma como o carro se sentia. Durante as longas séries de voltas da tarde, o carro esteve numa boa janela e eu podia guiá-lo exatamente como queria. Ainda há algo que estamos a perseguir, mas isso fica para o Alex.

De um modo geral, estou muito contente com o ‘local’ onde temos o carro e mal posso esperar para correr na próxima semana.”