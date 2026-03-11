F1: Williams surpreendida com desempenho da unidade motriz Mercedes

James Vowles mostrou-se surpreendido com o desempenho da nova unidade motriz da Mercedes. O chefe de equipa da Williams admitiu que a formação de fábrica da marca alemã conseguiu extrair um nível de performance que deixou as equipas clientes em desvantagem no arranque do campeonato.

O domínio da Mercedes ficou evidente no Grande Prémio da Austrália, primeira corrida da época, onde George Russell e Kimi Antonelli converteram uma primeira linha da grelha numa dobradinha na corrida. A diferença de desempenho foi particularmente notória em qualificação, onde o melhor Mercedes ficou quase um segundo à frente do McLaren de Oscar Piastri, também equipado com motor Mercedes.

Apesar de fornecer motores a várias equipas — incluindo McLaren, Williams e Alpine — a Mercedes conseguiu extrair mais desempenho na sua estrutura oficial. Vowles, antigo responsável estratégico da Mercedes, considera que a equipa de fábrica encontrou soluções técnicas particularmente eficazes na gestão da unidade motriz.

Segundo o dirigente, a marca alemã mantém uma postura justa na partilha de tecnologia com as equipas clientes, mas a forma como a equipa oficial utiliza esse potencial revelou-se mais avançada.

James Vowles afirmou, citado pelo RacingNews365, que a diferença de desempenho só ficou totalmente evidente durante a qualificação em Melbourne:

“O que a Mercedes está a fazer com a unidade motriz apanhou-nos de surpresa. Foi preciso chegar à qualificação para percebermos realmente o quanto estamos atrasados.”

O responsável sublinhou que as equipas clientes recebem acesso às mesmas bases técnicas, mas que a equipa oficial conseguiu explorar melhor esse potencial. Vowles acrescentou:

“Tenho confiança de que a Mercedes nos dá a possibilidade de fazer aquilo que eles estão a fazer, porque são muito corretos nesse aspeto. O problema é que neste momento não sabemos exatamente como o fazem. Não é uma porta totalmente aberta da parte deles, porque é aí que está o desempenho. Temos de descobrir por nós próprios o que estamos a perder e como lá chegar.”

Por fim, Vowles admitiu que a diferença tecnológica entre a equipa oficial e a Williams também contribui para a atual desvantagem.

“Temos de reconhecer que não temos o mesmo nível de sofisticação tecnológica que eles têm. Eles foram simplesmente mais inteligentes do que nós, e é nosso trabalho perceber isso. Confesso que fiquei um pouco surpreendido com o quão mais inteligentes foram.”