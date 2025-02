F1: Williams revela o FW47 e ‘acelera’ rumo ao futuro

A Williams abriu as cortinas e mostrou o seu novo monolugar, a sua mais recente máquina de corrida: o FW47, o carro que promete marcar um novo capítulo na história da icónica equipa britânica. O primeiro ‘rugido’ do bólide aconteceu no lendário circuito de Silverstone, durante um evento especial que reuniu fãs e patrocinadores.

Com uma pintura única criada para a ocasião, o FW47 fez a sua estreia, mas os adeptos terão que segurar a curiosidade por mais alguns dias, pois a decoração definitiva para a temporada será apresentado apenas no tão aguardado F1 75 Live, na O2 Arena, no dia 18 de fevereiro.

Após uma temporada desafiadora em 2024, na qual terminou em nono lugar do Mundial de Construtores, a Williams encara 2025 como um ano crucial para sua ascensão de volta à elite da F1. A chegada de Carlos Sainz, vindo da Ferrari, para formar dupla com Alex Albon, sinaliza uma nova fase para a equipa de Grove. O espanhol já deu as suas primeiras voltas com o FW47, sentindo o carro que será sua nova arma nas pistas.

Além da estreia de Sainz, outra grande novidade no FW47 é a presença do logotipo da Atlassian, novo patrocinador da equipa. A parceria, descrita pela Williams como a maior dos seus 48 anos de história, reforça a ambição da equipa no caminho que está a trilhar de se estruturar para o futuro.

Com a pré-temporada a aproximar-se, todas as atenções voltam-se para o Circuito Internacional do Bahrein, onde entre 26 e 28 de fevereiro, o FW47 será colocado à prova face aos seus concorrentes. Será este o ano em que a Williams começará o seu caminho rumo ao topo? As respostas começam a surgir dentro de dias, mas para já apenas uma coisa é certa: esse caminho deverá ser longo…