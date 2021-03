F1, Williams: Responsável do Polo WRC é o novo diretor técnico

A Williams voltou a contratar um “ex-VW”. François-Xavier Demaison assinou pela equipa britânica e tornou-se no novo diretor técnico.

Durante o seu tempo na Volkswagen Motorsport concebeu o Polo R WRC que dominou o Campeonato Mundial de Ralis de 2013 a 2016.

Demaison, foi também responsável pelo radical ID.R da Volkswagen, que estabeleceu novos recordes para veículos elétricos em Nurburgring Nordschleife e Pikes Peak.Jost Capito, CEO da Williams apostou em alguém conhecido a sua primeira contratação importante desde que assumiu o cargo. “Vi as suas capacidades técnicas em primeira mão, e os seus sucessos desportivos falam por si”, disse ele. “Trazer alguém do seu calibre à nossa já experiente equipa técnica ajudará a conduzir o futuro da nossa operação e a fortalecer a nossa equipa. Não tenho dúvidas de que os seus conhecimentos contribuirão para darmos mais um passo importante para a nossa ambição de vencer novamente. Na Williams temos um desafio emocionante à nossa frente, e aguardo com expectativa a contribuição do ‘FX’ [Francois-Xavier] enquanto continuamos nesta caminhada”.