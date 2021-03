F1: Williams Racing mostrou o FW43B

A Williams Racing mostrou hoje através de fotos o seu novo Fórmula 1 de 2021, o Williams/Mercedes FW43B. A equipa tem um novo visual, que resulta não só do espírito do passado da equipa, mas também a transformação presente e o seu impulso para as ambições futuras, numa altura em que se caminha para a a primeira temporada completa sob a nova empresa de investimento norte-americana, a Dorilton Capital.

O monolugar é uma evolução do carro do ano passado, devido aos regulamentos, daí a designação FW43B em oposição ao que se poderia antever, FW44. O carro de 2021 vai correr com uma nova identidade visual, com uma pintura inspirada nos monolugares da Williams dos anos 80 e 90, combinando tons azuis, brancos e amarelos.

Falando pela primeira vez como CEO da Williams Racing, Jost Capito diz que: “a Williams Racing é um ícone desportivo, e uma equipa que forjou uma reputação de sucesso através de pura determinação e coragem entrelaçada com inovação, paixão e perícia nas corridas e um desejo absoluto de vencer.

Os altos e baixos são típicos de qualquer viagem de uma marca desportiva estabelecida há muito tempo e o sucesso histórico pode ser um forte motivador, mas não se pode confiar nele para definir o sucesso futuro na era moderna da Fórmula 1.

Por conseguinte, criámos uma nova pintura para o carro de 2021; uma que reconhece o nosso incrível passado e mantém o espírito, a condução e a motivação que permanece no cerne do ADN da Williams, mas olha para o futuro e sinaliza a nossa ambição a longo prazo de regressar à frente da grelha. Embora estejamos apenas a começar esta viagem e ainda haja muito trabalho a fazer, estamos felizes por ver o impulso na direção certa e ansiosos por continuar esse progresso no bom caminho nesta estação”, disse.