F1: Williams procura um piloto que possa competir com Alexander Albon | AutoSport

A Williams é uma das duas equipas que ainda não confirmou um dos seus dois pilotos para a próxima época, depois de anunciarem a saída de Nicholas Latifi no final da corrente época.

Nyck de Vries esteve fortemente ligado ao lugar, mas acabou por ser “desviado” para a AlphaTauri e assim, a equipa de Grove ainda não anunciou o substituto do próximo companheiro de equipa de Alexander Albon. No entanto, Dave Robson salientou que o a opção vai recair sobre um piloto que consiga estar ao nível de Albon e que possa estar lado a lado com o piloto tailandês, que claramente tem sido mais forte do que Latifi.

“Precisamos de alguém que incentive Alex e que lute com ele em todas as corridas”, disse Robson, citado pelo Racefans.net. “Idealmente alguém que esteja à procura das características semelhantes do carro. Veremos o que podemos fazer, mas tudo o que queremos é ter dois carros competitivos levando um ao outro ao Q2, Q3 e mais além”.

Antes de Albon trabalhar na equipa, George Russell foi o piloto que conseguiu pontuar e fazer o carro evoluir, por isso Robson admite que têm características muito parecidas. “Em termos do que tentaram alcançar, então sim, claro, eles [Albon e Russell] são muito parecidos, têm a mesma motivação e querem alcançar a mesma coisa. Em termos das suas características de personalidade, então são bastante diferentes. Alex, penso que pode parecer muito calmo e educado, e muito amigável, mas ao mesmo tempo exerce pressão. Por isso penso que a forma como o seu entusiasmo se manifesta é um pouco diferente e inevitavelmente, o que leva um pouco de tempo a habituar-se e a compreendermo-nos uns aos outros”, concluiu o responsável da Williams.