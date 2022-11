F1: Williams prestes a terminar novamente em último, mas… | AutoSport

Nos últimos cinco anos a Williams ficou três vezes na causa do pelotão, somente em 2021 foi oitava na frente da Alfa Romeo e da Haas. Este anos, está prestes a voltar ao 10º lugar onde está há muito pois com apenas oito pontos marcados até agora nesta época, a Williams está bem enraizada no fundo da classificação dos construtores, a 27 pontos do nono colocado Alpha Tauri, que tem a Haas com mais um ponto.

Alex Albon acredita que ele e Williams executaram uma corrida “muito boa” no Grande Prémio da Cidade do México, depois de terem perdido por pouco, um ponto, terminando com uma subida encorajadora da 19º no final da primeira volta, para 12º na meta.

Albon, que marcou pontos na Austrália, Miami e Bélgica no início desta temporada, ficou apenas alguns segundos de repetir a façanha no Autodromo Hermanos Rodriguez, uma vez que o seu FW44 voltou a exibir um ritmo mais forte na corrida, o que ajudou o piloto tailandês e britânico a recuperar de uma partida comprometida que lhe custou dois lugares a partir do 17º lugar na grelha.

Tendo a Williams entrado no fim-de-semana à espera de dificuldades nas condições de alta altitude do circuito, Albon vê muitos pontos positivos, dizendo: “Tivemos uma boa corrida, na verdade. Fiquei agradavelmente surpreendido. Penso que fizemos um trabalho realmente bom. Foi uma partida complicada; tivemos um problema técnico ao sair, por isso caímos para o 19º lugar e depois conseguimos passar. A maioria dos carros que ultrapassámos foi nap ista, mas também o fizemos nas boxes, e chegámos ao 12º lugar.

“Senti que fizemos um bom trabalho” diz Albon depois de subir da 19º a 12ª: “Considerando onde estávamos [durante o treino] na sexta-feira, num circuito que sabíamos que ia ser difícil para nós, senti que fizemos um trabalho muito bom”.

Albon foi então questionado sobre o desempenho geral do Williams nos dias de corrida desta época, o que o levou a destacar os progressos que a equipa fez na compreensão do seu pacote, e como isto deve colher recompensas em 2023: “Penso que no ano passado a equipa foi talvez um pouco mais forte na qualificação do que a corrida. Este ano é um pouco 50/50; às vezes conseguimos a qualificação correta, outras conseguimos a corrida correta. É um tabuleiro dinâmico.

Penso que se olharmos para onde estávamos no início do ano, e onde estamos agora, em geral compreendemos realmente as fraquezas do carro, ficamos em cima delas e maximizamos os fins-de-semana. Isso coloca-nos num bom lugar para o desenvolvimento do próximo ano, porque compreendemos as áreas em que precisamos de trabalhar”.