F1: Williams prepara mudança de filosofia para 2026

A Williams teve mais um fim de semana dececionante no Grande Prémio da Hungria de 2025, continuando a sua longa série de dificuldades em circuitos de alta carga aerodinâmica, como Hungaroring. Apesar das esperanças de uma reviravolta, tanto Carlos Sainz como Alex Albon terminaram fora dos pontos, em 14.º e 15.º lugares, respetivamente.

O chefe da equipa, James Vowles, e Sainz apontaram que é necessária uma reformulação «filosófica» para que o carro de 2026 se torne mais versátil. A experiência de Sainz na Ferrari forneceu um feedback valioso à Williams sobre as deficiências do seu carro.

«Experimentei três ou quatro afinações diferentes durante o fim de semana para tentar encontrar um extra em pistas como esta», disse Sainz à imprensa. “Acabei por voltar ao carro que me proporcionou uma qualificação muito competitiva em Miami, Imola e no início da temporada, quando eu estava muito forte na qualificação. Isso proporcionou-me uma qualificação muito forte para o carro que temos neste fim de semana. O problema é que acho as outras equipas se desenvolveram mais e entramos numa pista que é muito difícil para nós”.

“Temos características aerodinâmicas relativamente fracas em curvas longas, onde é necessário manter o apoio aerodinâmico desde a entrada até ao meio da curva”, explicou. “Temos dificuldades com este tipo de pistas. É uma tendência que se mantém há muito tempo. É por isso que as retas longas e as curvas curtas e acentuadas são boas para a equipa. Mas assim que entramos nas curvas longas combinadas de Barcelona, Hungria e Qatar, o carro tem muitas dificuldades. É necessária uma grande mudança de filosofia e de design para o futuro. Estamos a tentar perceber onde e o que mudar para garantir que o carro do próximo ano seja um pouco mais versátil e nos dê uma plataforma melhor para trabalhar em todas as pistas.”

A Williams já interrompeu o desenvolvimento do carro atual para se concentrar inteiramente na revisão das regras de 2026. No entanto, isso significa que a equipa provavelmente continuará a ter dificuldades em circuitos semelhantes durante o resto da temporada.

“Um fim de semana difícil”, disse o diretor da equipa, James Vowles. “Precisamos de garantir que aprendemos e compreendemos por que razão podemos ser fortes num circuito e fracos noutros. É um padrão que se tem mantido ao longo dos anos, mas precisamos de o quebrar para podermos subir na grelha.”

Com apenas 16 pontos nas últimas cinco corridas, o quinto lugar da Williams no Campeonato de Construtores está ameaçado, com a Aston Martin apenas 18 pontos atrás e a Sauber mais um ponto atrás.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA