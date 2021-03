F1, Williams: Pontos à vista?

A formação de Grove, agora com novos donos, espera prosseguir este ano a recuperação lenta, mas sustentada que tem vindo a protagonizar nos últimos anos.

Face ao desinvestimento da Haas, parece seguro que a Williams fugirá ao papel de mais lenta do pelotão, mas dificilmente poderá entrar na luta do segundo pelotão, até que não parece ser capaz de se bater com a Alfa Romeo que, por sua vez, não está também integrada na luta atrás da Red Bull e da Mercedes.

Porém, com George Russell ao seu serviço pela terceira temporada consecutiva não será de colocar de parte a conquista de alguns pontos, o que seria já uma boa evolução face a 2020, quando ficou com a sua conta em branco.

A equipa adotou uma filosofia aerodinâmica mais radical que teve um teste de fogo no Bahrein. O forte vento que se fez sentir afetou a performance do carro que aerodinamicamente é muito sensível. Ou seja, num fim de semana em que as condições meteorológicas não sejam as melhores, a Williams vai ter problemas. Mas a equipa assumiu sem pudores que está a apostar em dois ou três fins de semana em que as condições estejam reunidas para marcar pontos Para a Williams, para já, não faz sentido tentar ser regular ao longo de 23 corridas se tal não permitir chegar aos pontos. Assim, marcando pontos em dois ou três eventos, tem mais hipóteses de sair do último lugar que é o objetivo para esta época.

“Sabíamos antes desta temporada e confirmamos nestes dias que o nosso carro é incrivelmente sensível ao vento e as condições dos três dias de teste provavelmente trouxeram o pior do carro, o que foi positivo em termos de análise”, disse Russelll. “Mas, acho que vamos ter uma temporada de altos e baixos. E, infelizmente, muitas vezes nas mãos do vento. Quando o vento está em uma direção favorável, o carro é muito rápido.”

“Acredito que quando formos para uma pista em que tudo está um pouco mais calmo ou mais fechado, será onde poderemos nos destacar. Acho que, talvez, Ímola possa ser boa para nós.”

“Essa sensibilidade ao vento não é a primeira vez que existe na equipa ou no carro”, destacou. “Para nós, talvez seja um pouco mais extremo do que nas duas últimas temporadas, mas podemos estar i no final da temporada a dizer que fomos muito, muito rápidos em 10 corridas, muito, muito lentos nas 13 restantes. Mas se conseguirmos marcar pontos nas corridas em que estivemos bem e chegamos em oitavo terá sido uma ótima decisão seguir esse caminho. Há prós e contras. O tempo dirá“, concluiu.

Outras das melhorias para este ano é a dieta do carro que pela primeira vez ficou abaixo do peso mínimo. Isso significa que a equipa pode colocar lastro em locais estratégicos, baixando o centro de massa do carro, o que o torna mais equilibrado.

Mas a equipa terá de estar focada em 2022, uma oportunidade única de deixar definitivamente a cauda do pelotão. Assim, não se espera um esforço desmesurado para tornar o carro mais competitivo do que é neste momento como explicou o diretor da equipa, Simon Roberts:

“Na verdade, temos um plano de atualização ao longo do ano, mas vai ser bem modesto e, como outras equipes, espero que tenhamos muito cuidado em como colocar nossos recursos nisso.”

Será a Williams capaz de sair do último lugar? As primeiras impressões indicam que sim, mas só o tempo dirá se tal é mesmo verdade.