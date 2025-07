F1: Williams podia ser ainda mais rápida… o problema são as temperaturas

A Williams tem revelado dificuldades para manter a sua posição na luta no meio do pelotão. Ao contrário dos seus rivais, a equipa suspendeu praticamente todo o desenvolvimento para 2025 e está a contar com uma execução de corrida limpa para defender a sua liderança em relação a uma Sauber ressurgente.

O diretor da equipa, James Vowles, revelou que os problemas de arrefecimento em curso obrigaram a equipa a fazer concessões que prejudicaram o desempenho, como se viu na Áustria. Embora as correções temporárias permitam que o carro termine as corridas, reduzem a sua velocidade devido a fatores como o aumento do arrasto devido a entradas de refrigeração maiores.

A Williams fez testes específicos em Silverstone para gerir o problema e vai levar uma pequena atualização para o Grande Prémio da Bélgica. Vowles sublinhou a importância de tirar o máximo partido do potencial do carro atual e de executar os fins-de-semana de corrida de forma limpa para garantir pontos vitais nas restantes corridas.

“Obviamente que fomos prejudicados por este problema de arrefecimento que tem existido em algumas corridas deste ano, mas provavelmente mais acentuado na Áustria, quando estávamos numa posição muito forte”, disse Vowles. “Fizemos muito trabalho no TL1 [em Silverstone], com um programa diferente do da maioria dos carros, a fim de resolver o problema, e estamos a fazer algo diferente entre o Alex e o Carlos. Temos soluções que nos permitem levar o carro até ao fim da corrida, mas à custa do desempenho. Idealmente, o que procuramos são contenções que nos permitam ter a certeza de que não estamos a desperdiçar nada em termos de desempenho, e a equipa está a trabalhar diligentemente nisso neste momento. Agora que temos uma pequena atualização para Spa, o que realmente temos de fazer é garantir que capitalizamos o desempenho do carro que temos disponível”, acrescentou.