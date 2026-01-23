F1: Williams vai falhar teste privado de Barcelona

A Williams vai falhar o primeiro teste de pré-temporada da Fórmula 1 de 2026, marcado para a próxima semana em Barcelona, aparentemente devido a dificuldades técnicas na homologação do seu novo monolugar. A ausência significa uma perda significativa de tempo em pista numa fase crucial da preparação para a nova época.

Todas as 11 equipas estavam previstas para participar na sessão privada de cinco dias no Circuito da Catalunha, com um máximo de três dias de utilização por formação. Contudo, fontes próximas do processo indicam que a Williams tem enfrentado problemas para ultrapassar os testes obrigatórios de impacto impostos pela FIA, situação que deverá levar à decisão de não alinhar neste primeiro ensaio coletivo.

A equipa britânica confirmou a ausência no teste numa publicação nas redes sociais devido a “atrasos no programa”. A equipa britânica perderá um terço dos nove dias totais de testes permitidos antes do arranque do campeonato. Isso significará que Alex Albon e Carlos Sainz terão, na melhor das hipóteses, apenas três dias cada ao volante do FW48 durante as duas sessões previstas para fevereiro no Bahrein.

Não é a primeira vez que a Williams enfrenta um cenário semelhante: em 2019, problemas de construção e conceção do FW42 impediram a equipa de participar nos dois primeiros dias de testes em Barcelona, entrando em pista apenas no terceiro.