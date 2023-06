F1: Williams planeia montar as atualizações no carro de Logan Sargeant na próxima corrida | AutoSport

A Williams está confiante que os pontos somados por Alexander Albon no passado Grande Prémio do Canadá se deveram às atualizações que a equipa apresentou e como tal, irão fazer o esforço para promover as alterações no segundo carro, o do piloto norte-americano Logan Sargeant, na próxima corrida na Áustria.

O chefe de equipa James Vowles afirmou, no final da prova canadiana, que “sem a atualização, estou confiante de que não teríamos os pontos que somamos hoje [no domingo]”. Por isso, e apesar de considerar que o Red Bull Ring não se adequa tão bem ao FW45 quanto o circuito Gilles Villeneuve, “com o carro a funcionar melhor, a nossa intenção é colocar o [carro do] Logan com as mesmas especificações para podermos maximizar os pontos que podemos somar”, explicou o responsável.

A intenção da Williams surge depois do piloto norte-americano ter desistido numa fase prematura do GP do Canadá com um problema no seu monolugar.