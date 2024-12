F1: Williams pediu isenção do limite orçamental devido a série de acidentes

A Williams solicitou à FIA uma isenção para os danos causados por acidentes ao abrigo do limite orçamental, após uma época difícil marcada por pelo menos 16 acidentes graves, incluindo três no mesmo dia no Grande Prémio de São Paulo.

Os danos, em particular nos carros de Alex Albon e Franco Colapinto, esgotaram seriamente as suas peças sobresselentes, deixando-os com apenas uma asa dianteira para o Grande Prémio de Abu Dhabi. Só os três grandes acidentes em Interlagos terão custado mais de 5 milhões de dólares, com o acidente de Franco Colapinto em Las Vegas a acrescentar mais 2 milhões de dólares à fatura.

Apesar dos custos substanciais dos acidentes, a FIA rejeitou o pedido da Williams, uma vez que a maioria dos acidentes foram causados pelos seus pilotos. As equipas podem pedir emprestado do orçamento da época seguinte, mas isso implica penalizações.