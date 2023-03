F1: Williams olha para outros fornecedores de motores | AutoSport

A parceira entre a Williams e a Mercedes vem de 2014, ano de mudança para a era híbrida. A fornecedora alemão e a equipa britânica vão para a 185ª corrida em conjunto, igualando o número de provas que a Williams foi fornecida pela Renault. Mas o futuro é incerto.

James Vowles admitiu que olha para outras opções que não a Mercedes para o fornecimento de motores de 2026 em diante:

“Estamos neste momento ainda no processo de garantir que compreendemos todas as opções disponíveis para esta equipa”, disse Vowles, citado pelo Motorsport.com. “Penso que esta é uma discussão em curso. Mas não, não estamos presos à Mercedes. E ainda estamos no processo de revisão. Mas temos de, como todas as equipas farão também, chegar a uma decisão em breve. Penso que o final do ano seria tarde. Por isso, um pouco antes disso”.

A equipa vai analisar o mercado e as possibilidades e tomará uma decisão. Mas, apesar da ligação já longa com a Mercedes e do passado de James Vowles, não é garantido que a pareceria se mantenha.