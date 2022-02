F1, Williams: Off Grid, Jenson Button & Alex Albon em LA (vídeo) | AutoSport

A Williams Racing fez a sua ‘pré-pré’ temporada em Los Angeles, com Jenson Button e Alex Albon nos preparativos para a pré-época de F1, antes do arranque da época de 2022 com a Williams Racing. Veja a dupla no Karting pelo Sul da Califórnia.

F1, Williams: Off Grid, Jenson Button & Alex Albon em LA (vídeo)