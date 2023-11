F1: Williams oferece oportunidade a Franco Colapinto e Zak O’Sullivan pilotarem o FW45 | AutoSport

Dois pilotos do programa de jovens da Williams vão ter a oportunidade de conduzirem o monolugar da equipa britânica em Abu Dhabi.

Zak O’Sullivan será o piloto jovem que mais quilómetros pode vir a realizar, uma vez que será o substituto de Alexander Albon no treino livre 1 do Grande Prémio de Abu Dhabi, tendo nova experiência nos teste para estreantes após a derradeira prova da temporada, no mesmo circuito de Yas Marina. O’Sullivan já completou cerca de 300 km num monolugar de F1 antes do treino livre por ter vencido o ‘Aston Martin BRDC Autosport Award’ deste ano. Não foi o carro da Williams, foi um Alpine, mas diz-se que foi um bom teste para o jovem.

Já o piloto da Williams Racing Academy, Franco Colapinto, recebeu luz verde para testar na Fórmula 1 no dia 28 de novembro, nesse mesmo teste para jovens pilotos. Vai conduzir um Williams Racing FW45 desde que se juntou ao programa da equipa de Grove em janeiro. O piloto argentino anunciou recentemente que vai subir para o campeonato FIA Fórmula 2, participando na última ronda do campeonato de 2023 com a MP Motorsport, a 24 e 26 de novembro. Logo após a sua primeira experiência na Fórmula 2, no dia 28 de novembro, o argentino vai poder sentar-se ao volante de um carro de Fórmula 1. Logo após terminar o teste de F1, Colapinto começará a época de 2024 testando durante 3 dias no carro de F2 para os testes oficiais de pós-época.

James Vowles admitiu que o foco da Williams passa, cada vez mais, por dar a possibilidade aos pilotos do programa de formação adquirirem experiência com monolugares de Fórmula 1 e por isso não quiseram dar tempo de condução a outros candidatos que surgiram de fora da Williams Racing Academy.

Foto: Williams Racing