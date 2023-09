F1: Williams obrigada a usar componentes sobressalentes de especificações anteriores | AutoSport

Os responsáveis da Williams admitem que os acidentes de Logan Sargeant e o atraso no desenvolvimento das suas instalações estão a colocar mais pressão sob a equipa. A estrutura de Grove não tem peças sobressalentes com as novas especificações em número suficiente para até ao final da temporada e com a impossibilidade de produzir novas, têm de recorrer a peças com especificações anteriores.

Nesta altura da temporada as equipas estão com um olho no que se passa em pista e outro no carro do próximo ano. Todos os cêntimos são contados e qualquer gasto tem que ser bem pensado, por isso a Williams não recorrerá à produção externa de novos componentes sobressalentes para satisfazer a necessidade. James Vowles considera que para isso acontecer, uma vez que não tem meios internos para produzir todos os componentes necessários, “leva tempo e três vezes mais dinheiro. Eu quero isso, mas é melhor investir dinheiro nos carros para 2024 e 2025″.

Citado pelo Auto Motor und Sport, Dave Robson admitiu que “estamos a utilizar peças que já foram produzidas. Isso pode significar que temos de usar especificações antigas para uma peça ou outra”.