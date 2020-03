F1, Williams: “O nosso oponente parece ser a Alfa Romeo”

Antes do cancelamento do Grande Prémio da Austrália, a Williams tinha planeado estar na luta com a Alfa Romeo. Depois de 2019 ter sido um ano para esquecer, Claire Williams disse que o monolugar de 2020 estava melhor nas simulações de corrida.

“Estamos melhores nas simulações de corrida do que numa volta. De acordo com os nossos cálculos, estávamos em oitavo em termos de simulação de corrida.”

George Russell, também, explicou que o Williams está mais perto do Alfa Romeo.

“O nosso objetivo é bater pelo menos um carro. O nosso oponente parece ser a Alfa Romeo. Não quero fazer promessas, mas nada é impossível. Como tenho dito, estamos muito melhor do que no ano passado.”

Já nas hostes da Alfa Romeo, Kimi Raikkonen disse que ainda era cedo para saber se o Alfa Romeo estaria no final do pelotão.

“O carro não está mau. Tentamos melhorar as coisas que eram os maiores problemas. Vamos descobrir em corrida.”