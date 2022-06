F1, Williams: Nyck De Vries “tem o que precisa para ser um piloto de qualidade superior” | AutoSport

Dave Robson, da Williams não se tem poupado em elogios ao piloto de reserva da Mercedes, Nyck De Vries, depois do seu Treino Livre com a equipa em Barcelona. O responsável pelo Departamento de Performance da Williams entende que o antigo piloto de Fórmula 2 tem capacidade de ser um “piloto de competição de alta qualidade”.

De Vries – que venceu o campeonato de Fórmula E em 2021 – cumpre o seu papel na Mercedes desde 2020 e teve a oportunidade de conduzir para a Williams no lugar de Alex Albon no primeiro treino do Grande Prémio de Espanha. Robson ficou impressionado com o desempenho do holandês: “O seu ritmo estava lá. A sua capacidade de compreender o pneu e fazer o ‘out-lap’ corretamente, foi realmente impressionante”, disse Robson. “E depois disso, o seu feedback pós-sessão foi extremamente bom”. Ele fez comentários muito úteis sobre o equilíbrio do carro, o que ‘bate certo’ com o que ouvimos dos nossos dois pilotos.

Por isso, penso que a esse respeito, considerando que ele só tem uma hora no carro, penso que ele fez um trabalho realmente bom, e ele tem claramente o que precisa para ser um piloto de competição de qualidade superior. Sim, ele é digno de um lugar na grelha, penso eu, mas há muitos outros que também o merecem. Penso que ele aproveitou bem a sua oportunidade, e deve estar satisfeito e orgulhoso com o que fez”, disse.