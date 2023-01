F1: Williams nega rumores de venda à Porsche | AutoSport

Durante o dia de hoje foi ganhando força nas redes sociais um rumor que dava conta do anúncio iminente da venda da Williams à Porsche. Os rumores tinham como base uma publicação numa nova pagina da Porsche no Instagram, além de outros rumores. A Williams já veio negar a situação.

A Porsche continua à procura de soluções para entrar na F1, mas não restam muitas hipóteses para a marca alemã entrar no Grande Circo. A Williams era a hipótese mais interessante e os rumores de uma possível venda ganharam élan. Mas a equipa tratou de negar esses rumores.

“Os rumores de que a Williams Racing está à venda são imprecisos”, disse o gabinete de imprensa da Williams ao GPblog. “Estamos abertos a qualquer discussão sobre o fornecimento de motores com fabricantes a partir de 2026, quando o novo regulamento de motores entrar em vigor. Estamos satisfeitos com a nossa relação com a Mercedes e apreciamos todos os seus esforços. Com isso, um possível acordo de parceria ou patrocínio ainda se encontra entre as opções.”

Para já, oficialmente, a Porsche não tem ainda uma solução definitiva para a sua entrada, mas os rumores continuam a surgir.