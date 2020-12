F1: Williams não quer ser equipa B

A Williams começou este ano uma nova era, pela primeira vez sem a família Williams ao leme. Apesar da mudança, a vontade de ficar independente mantém-se.

A Williams sempre foi uma equipa independente e sempre se orgulhou disso, um estatuto que os novos donos pretendem manter.

O agora director da Williams, Simon Roberts, consegue compreender o apelo das equipas B e a partilha de recursos, mas não pensa que os novos proprietários irão usar essa via:

“Podemos ver vantagens mas não queremos tornar-nos uma equipa B”, disse Roberts ao Motorsport.com. “Queremos manter a nossa independência, mas queremos ser mais competitivos. Assim, para nós, olhando para o futuro, estamos abertos a alargar uma relação, mas a especificação disso dependeria daquilo em que pensamos que somos fortes, internamente, e onde pensamos que precisamos de ajuda e apoio. Em termos simples, se somos bons em alguma coisa e o podemos fazer então devemos concentrar-nos nisso. Se há algo que não podemos fazer muito bem, então devemos estar preparados para comprar isso a quem quer que o tenha disponível”.

“Queremos ser um ótimo local para trabalhar. Queremos ter a certeza de que somos carinhosos e amáveis para com todas as pessoas que trabalham para nós e queremos fazer todas as coisas certas. Em termos de tecnologia, porém, temos agora a oportunidade de investir e é isso que estamos a fazer. Isso já começou. Não há muito impacto disso no carro em que estamos a correr agora, mas vamos começar a ver isso no próximo ano. Realmente este ano faz parte de uma estratégia a longo prazo, e que se vai construir lentamente ao longo dos próximos cinco anos. O principal é que queremos investir de forma sensata.”