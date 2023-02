F1: Williams não perdeu receitas com a saída de Nicholas Latifi | AutoSport

A Williams garante que não perdeu receita com patrocinadores com a saída de Nicholas Latifi da equipa. Após três temporadas, a Williams não renovou o contrato de Latifi, que não convenceu a nível desportivo, mas trazia patrocinadores como a Lavazza e Sofina que geravam receitas muito significativas para a estrutura de Grove. O diretor financeiro da Williams, James Bower, afirmou que a situação não é como se suponha, porque a equipa foi capaz de apresentar novos parceiros para esta temporada, dos quais se destaca a Gulf.

“Existe uma perceção de perda de receita devido às mudanças recentes, mas a realidade é um pouco diferente”, disse Bower, citado pelo Motorsport-Total.com. “Também trouxemos vários novos parceiros no início da temporada, e por isso considero que estamos numa posição mais sólida do que nos últimos anos”.

A nova parceria da equipa com a Gulf Oil International vai mais além da equipa de Fórmula 1, uma vez que a Gulf será parceira da Williams Racing Driver Academy e da Williams Esports, acabando por contribuir para as carreiras dos jovens pilotos.