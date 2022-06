F1: Williams multada por não cumprir com os regulamentos do limite orçamental | AutoSport

A Williams foi multada pela FIA por não cumprir com os regulamentos do Limite Orçamental. Trata-se de uma falha na entrega de um documento que foi apontado pela FIA e a equipa britânica admitiu que não tinha cumprido os regulamentos, aceitando a multa.

Num comunicado lançado pela FIA, pode ler-se:

“Um Acordo de Aceitação de Incumprimento datado de 19 de Maio de 2022 foi celebrado entre a FIA e Williams Grand Prix Engineering Limited (“Williams”) nos termos do Artigo 6.28 Regulamento Financeiro da Fórmula 1. O Regulamento Financeiro é emitido pela FIA e forma parte dos termos e condições de participação no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA. A Williams é uma equipa de F1 a competir no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2022.

O Acordo diz respeito a uma Violação processual do Regulamento Financeiro nos termos do Artigo 8.2(e) cometida pela Williams devido à sua não apresentação (em relação ao Relatório Completo do ano que termina em 31 Dezembro 2021) da documentação completa do Relatório Completo de Contas até ao Prazo de 31 de Março de 2022, conforme exigido pelo Artigo 5.1 do Regulamento Financeiro.

Em 12 de Abril de 2022, a Administração do Limite Orçamental notificou a Williams de que não tinha cumprido com o procedimento. A 15 de Abril de 2022, a Williams respondeu à notificação, aceitando que tinha cometido uma Violação processual e explicando as medidas que tinha tomado para tentar evitar essa violação. Considerando a explicação da Williams e em particular que a Violação de Procedimentos foi voluntariamente reconhecida pela Williams, que tem sido totalmente cooperante na tentativa de remediar a violação, a Administração considerou apropriado oferecer à Williams um Acordo, resolvendo o incumprimento nos termos estabelecidos abaixo. Essa oferta foi aceite pela Williams.

A Williams admite ter infringido o Artigo 5.1(b) do Regulamento Financeiro devido à sua não apresentação, como parte da sua Documentação de Relatório Anual Completo (em relação ao Relatório Anual do perido que termina em 31 de Dezembro de 2021), a documentação completa dos relatórios financeiros até ao prazo de 31 de Março de 2022, e assim cometeu uma Violação de Procedimentos nos termos do Artigo 8.2(e) do Regulamento Financeiro

Nesta base, foi acordado que:

A Williams tinha de remediar a Violação dos Procedimentos o mais tardar até às 19:00 CET de 31 de Maio de 2022.

A Williams tinha de pagar uma Multa Financeira de 25.000 USD à FIA no prazo de 30 dias após a data do Acordo.

Williams teve de suportar os custos incorridos pela Administração na preparação do acordo.

A Administração confirma que, a partir da data indicada, a Williams pagou a multa e os custos do processo, dentro do prazo estipulado.”