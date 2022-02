F1: Williams mostra o verdadeiro FW44 | AutoSport

Depois de ter mostrado a decoração para este ano, a Williams mostrou o verdadeiro carro para 2022. O FW44 fez o seu shakedown em Silverstone e a equipa mostrou as primeiras imagens da nova máquina. Salta à vista um nariz mais estreito em relação ao que se tem visto e entradas de ar laterais maiores do que temos visto até agora. Os flancos parecem remanescentes da filosofia usada pela Williams nos últimos anos e a asa traseira aparece sustentada com apenas um pilar. Haverá mais detalhes técnicos a serem avaliados, mas para já o que temos é uma proposta também interessante e distinta do que temos visto.