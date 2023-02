F1: Williams mostra finalmente o FW45 | AutoSport

A Williams mostrou hoje as primeiras imagens do FW45, monolugar no qual a equipa deposita as suas esperanças para esta época. Depois de ter apresentado a nova decoração (na semana passada) com o carro da época anterior, a equipa mostrou finalmente as imagens do novo carro, com alguns pormenores interessantes, especialmente na zona dos flancos e do fundo. É com este carro que a Williams deverá fazer os testes de inverno no Bahrein e certamente o que Alex Albon e Logan Sargeant irão usar hoje no shakedown do carro em Silverstone.