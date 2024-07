F1, Williams: Logan Sargeant e James Vowles quase não se falam

As coisas para Logan Sargeant na Williams vão de mal a pior, e depois do que sucedeu na Austrália, em que um acidente de Alex Albon redundou no facto do piloto norte-americano ter ficado sem carro para o resto do fim de semana. Desde aí, as coisas com o chefe da equipa, James Vowles, azedaram muito e os dois quase não se falam.

Em termos desportivos, Logan Sargeant, piloto norte-americano da Williams, ainda não pontuou nesta temporada. Para além da sua pobre performance, em termos psicológicos nada, ou muito pouco, está a ajudar o piloto. O seu desempenho é claramente inferior ao do companheiro de equipa, Alex Albon, mas isso até é normal, o que não é normal é a falta de evolução das prestações do piloto, ou se o consegue, é muito a conta-gotas. Logan Sargeant até apresentou alguns bons resultados recentes, mas ainda não é suficiente para garantir a sua permanência na equipa, longe disso. Aliás, o seu destino já está traçado há algum tempo, simplesmente na foi dito pela equipa ou piloto.

Foi Marcus Ericsson, ex-piloto da Fórmula 1, que revelou a existência de uma péssima relação entre Sargeant e o chefe da equipa, James Vowles. Os dois praticamente não se falam e a situação é tensa nos bastidores da Williams.

Nesse contexto, há muito se fala dos possíveis substitutos para Sargeant. A Williams procura alternativas, com Carlos Sainz e Valtteri Bottas como principais candidatos. O espanhol é considerado um alvo mais desejado pelas equipas, enquanto Bottas aguarda ainda propostas.

Quanto ao futuro de Sargeant na Williams, com um desempenho muito abaixo do esperado, nem o facto de ser norte-americano o salva.