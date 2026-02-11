F1: Williams junta-se finalmente aos testes após atraso

Carlos Sainz estreia o FW48 no Bahrein

A Williams entrou finalmente em pista esta quarta-feira, no Bahrein, depois de ter sido a única equipa ausente no shakedown realizado em Barcelona. Carlos Sainz foi o primeiro a pilotar o novo FW48, marcando o arranque oficial do programa de testes da equipa de Grove para a temporada de 2026.

O atraso coloca a formação britânica em desvantagem relativamente aos rivais, depois de uma época de 2025 em que terminou no quinto lugar do Mundial de Construtores. Enquanto a Mercedes liderou os testes espanhois com mais de 500 voltas acumuladas — e equipas como a Aston Martin ultrapassaram as 150 —, a Williams enfrenta agora a tarefa de recuperar o tempo perdido nas próximas duas semanas.