F1: Williams já tem data para revelar a decoração do FW48
A Williams vai revelar a decoração do seu monolugar de Fórmula 1 para 2026, o FW48, no dia 3 de fevereiro. A equipa de Grove promete uma imagem “marcante”, num momento em que entra na nova temporada com expectativas reforçadas.
Antes da apresentação oficial, a Williams já tinha divulgado uma decoração especial utilizada por Alex Albon e Carlos Sainz durante o teste privado no Circuito de Barcelona-Catalunha. A versão que será apresentada a 3 de fevereiro passará, contudo, a ser a decoração definitiva do FW48 ao longo de toda a época, incluindo os dois testes oficiais de pré-temporada no Bahrain.
A equipa chega a 2026 embalada por um ciclo de crescimento. Em 2025, terminou no quinto lugar do campeonato de construtores, um resultado que confirmou os progressos do projeto liderado pelo diretor de equipa James Vowles, focado em devolver a competitividade a uma das estruturas mais históricas da Fórmula 1.
Na reta final da última temporada, Carlos Sainz alcançou dois pódios, reforçando a perceção de que a Williams poderá continuar a evoluir. Caso a unidade motriz da Mercedes corresponda às expectativas, a equipa poderá ambicionar novos lugares no pódio em 2026, à semelhança do que aconteceu na última grande mudança regulamentar, em 2014.
FOTO: MPSA
