F1: Williams já ligou o motor do seu monolugar de 2025

Janeiro é um mês tendencialmente frio, quer nas temperaturas, quer nas novidades na F1. Vão surgindo algumas, mas com as equipas focadas nos monolugares de 2025, pouco acontece nesta fase. Mas algumas equipas vão mostrando o que se passa nos bastidores e o primeiro “fire up” dos motores é sempre um momento especial.

A primeira vez que o motor é ligado no novo chassis é um momento crucial em que se entende se o trabalho de implementação da unidade foi bem feito. A Williams já ligou o seu motor e deixou o vídeo nas redes sociais para os fãs poderem ver. É mais um passo dado no enorme processo que é fazer um monolugar de F1:

Marking one month to go with a sneak peek of our 2025 challenger 👀🔊

— Williams Racing (@WilliamsRacing) January 14, 2025