F1: Williams já a olhar para 2024 | AutoSport

A Williams fez uma mudança de liderança recentemente, com James Vowles a assumir o leme da estrutura britânica oficialmente há poucos dias. Vowles afirmou estar já focado na próxima época.

Vowles quer levar a equipa ao sucesso, mas para isso é preciso muito trabalho e que a equipa precisa de olhar para o médio / longo prazo:

“Não há uma solução simples que faça ganhar meio segundo de repente”, disse ele. “Isso simplesmente não existe. São mil pequenos detalhes que levam a uma pequena melhoria. Quero lançar uma base que nos permita fazer melhor em 2024, 2025 e 2026”, disse ele. “Por outras palavras, o que estou a tentar fazer não é concentrar-me no curto prazo, mas mais na abordagem global que nos deverá fortalecer nos próximos anos. Faremos tudo o que pudermos para melhorar, mas trata-se principalmente de olhar a longo prazo”, disse Vowles.

Alex Albon parece otimista quanto à performance do novo carro, dizendo que o equilíbrio do FW45 é muito melhor e que as sensações ao volante são boas. Veremos o que a Williams conseguirá fazer, mas ninguém espera um salto competitivo significativo.