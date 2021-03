F1: Williams irá trazer melhorias nas primeiras corridas

A Williams vai tentar uma abordagem equilibrada para este ano com o foco a já estar em 2022, embora não esquecendo 2021.

A equipa que tenta sair da cauda do pelotão da F1, agora com o investimento da Dorilton, olha para 2022 como uma oportunidade única de se relançar e aproximar-se do meio da tabela e vai introduzir melhorias no carro nas primeiras provas:

“Estamos conscientes de onde começámos”, disse o diretor da equipa Williams, Simon Roberts. “Queremos continuar a ser competitivos. Não desistimos.”

“Temos uma equipa dedicada a olhar para o FW43B, por isso planeamos trazer melhorias para a pista no início da época. Não queremos lançar o carro e olhar apenas para 2022. É parte de uma evolução, uma viagem e queremos tentar chegar aos lugares acima. Mas também temos de ser realistas. Não temos a oportunidade de dar um salto qualitativo enorme esta época, mas queremos ser competitivos, queremos colocar algumas das equipas à nossa volta sob pressão.“

“À medida que a época se desenvolve, o foco muda cada vez mais para o FW44 e para 2022 e temos uma grande equipa a trabalhar nisso agora mesmo”, acrescentou Roberts. ” É preciso equilíbrio, mas estamos a fazer um bom trabalho”.