F1: Williams introduz em Zandvoort “uma das maiores atualizações” da temporada

No entanto, anseia por “um bom fim de semana em Zandvoort”, enquanto Albon quer “testar essas atualizações e ver o desempenho do FW46” em pista.

Tendo em conta que “no ano passado, a corrida foi uma verdadeira montanha-russa”, arrancando Alexander Albon do 4.º lugar na grelha terminando em 8.º após alguma “precipitação inicial”, Smeets adiantou que será introduzida em Zandvoort “uma das nossas maiores atualizações, pelo que vamos precisar de algum tempo para perceber o comportamento e o desempenho do FW46.”

Sven Smeets, diretor desportivo da Williams, revela que após a pausa “necessária para toda a equipa”, Zandvoort é um “ótimo circuito para começar a próxima jornada dupla. É uma pista brilhante, com curvas fluidas, mas o que torna este local único é a atmosfera que os fãs criam ao longo do fim de semana”.

