F1: Williams garante 5º lugar no Campeonato de Construtores

A Williams assegurou matematicamente o quinto lugar no Campeonato de Construtores da Fórmula 1, a uma corrida do final da temporada. Este resultado foi selado graças ao pódio alcançado por Carlos Sainz no Grande Prémio do Qatar, onde o piloto espanhol terminou em terceiro lugar.

Este feito supera largamente as expectativas da equipa, que na temporada anterior tinha terminado o campeonato na nona posição, com apenas 17 pontos.

A viragem da Williams: do nono lugar para o meio da tabela

A mudança de desempenho da Williams é evidente nos números. A equipa soma agora 137 pontos (e a contagem não está fechada), o que a coloca 45 pontos à frente dos seus rivais mais próximos antes da derradeira corrida em Abu Dhabi.

O diretor de equipa, James Vowles, refletiu sobre a conquista após a corrida no Qatar: “Está matematicamente concluído agora. Isto realmente supera as nossas expectativas e espero que mostre ao mundo a direção em que estamos e a crença que temos no caminho que estamos a seguir”.

“Ainda estamos aqui para ganhar campeonatos. Estamos muito longe disso, muito longe. Mas pelo menos agora o trabalho que estamos a fazer está a começar a compensar”.

Vowles sublinhou que este resultado representa o terminar do pelotão do meio, um objetivo ambicionado.

Carlos Sainz brilha no Qatar e Alex Albon crucial para o 5º Lugar

Carlos Sainz foi o piloto que selou o feito, alcançando o seu segundo pódio da época (o terceiro se incluirmos os resultados da Sprint). O seu desempenho no Qatar foi notável, dada a dificuldade da pista para o monolugar da Williams.

Sainz fez um excelente arranque no Qatar e conseguiu ganhar mais uma posição na primeira ronda de pit stops.

A sua performance foi crucial mesmo quando o carro sofreu um problema técnico: “Perdemos cerca de oito graus de temperatura dos pneus no lado dianteiro direito e um pouco de downforce de uma só vez, o que sugere que um pequeno componente falhou”.

Vowles elogiou o piloto: “Ele [Sainz] lidou brilhantemente com isso. Trouxe o carro calmamente até ao final da corrida, excelente trabalho. Excecional. Uma performance realmente fantástica de Carlos e da equipa quando mais importava e cada detalhe conta”.

O segundo pódio da época foi classificado por Vowles como “um sonho tornou-se realidade” e, o que é mais importante, foi alcançado numa pista que era “quase a pior no ano passado” para a equipa.

Embora Alex Albon não tenha pontuado no Qatar, a sua consistência no início da época foi um fator decisivo para a Williams garantir o quinto lugar no campeonato. Vowles confirmou que a consistência de Albon ao longo da temporada é a razão pela qual a equipa garantiu a quinta posição.