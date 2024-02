F1: Williams FW46 em pista com algumas novidades | AutoSport

A Williams cumpre hoje o primeiro shakedown do FW46 e dia de filmagens no Barém, um dia antes do início dos testes coletivos, com Logan Sargeant, para já, ao volante. Sendo este o verdadeiro FW46, a equipa britânica trouxe um carro um pouco diferente do ‘showcar’ que foi revelado com a nova decoração para 2024.

Pelas primeiras imagens do Williams FW46 é possível perceber que a equipa preferiu manter a suspensão push rod na dianteira e um uma maior asa por baixo da entrada de ar dos flancos, um elemento que já vimos numa série de carros que se estão a aproximar cada vez mais do design da Red Bull.

The FW46 rolls out in Bahrain 🤩🇧🇭 pic.twitter.com/VTxA0ytMWT — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 20, 2024

James Vowles admitiu que o trabalho de conceção do FW46 acabou por atrasar a sua primeira saída para a pista e por isso a estrutura de Grove não realizou o shakedown logo a seguir à apresentação do monolugar. Em vez disso, o FW46 real, e não aquele que foi revelado através das imagens de estúdio, cumpre os seus primeiros quilómetros no Barém. Isto aconteceu, porque a equipa deu prioridade em testar as soluções inovadoras do FW46 em simulador do que levar o carro para o circuito de Silverstone para o seu shakedown.