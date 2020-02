F1: Williams frustrada com problemas no motor

Claire Williams mostrou-se insatisfeita pelo tempo que a equipa perdeu por falhas na unidade motriz Mercedes.

A equipa teve de encurtar por duas vezes o programa de teste devido a falhas na unidade motriz Mercedes. Os problemas têm-se sucedido e a responsável da equipa mostrou o seu desagrado:

A Williams usou a terceira unidade Mercedes em quatro dias. “Tivemos alguns problemas no motor que são um pouco frustrantes”, disse ao RaceFans. “Estamos no nosso terceiro problema de motor, que obviamente nos custou muito tempo de pista, o que é lamentável. Suponho que é o que pode acontecer nos testes e suponho que, pelo menos, não é um problema nosso ou algo errado com o carro.”

“Além disso, tudo correu bem. Estamos a cumprir o programa o máximo possível com a quilometragem limitada que temos. Ficaria mais feliz se tivéssemos mais quilómetros.”

Um problema foi descoberto no MGU-H na última quinta-feira. A Mercedes ainda está a investigar a causa da paragem na sexta-feira. Ontem, uma falha no sistema de combustível obrigou Nicholas Latifi a parar.

Williams disse que a equipa perdeu muito menos tempo devido a outros problemas. “Houve um problema de sensor na manhã de sexta-feira que obviamente era nosso problema”, disse ela. “Isso deixou-nos fora da pista por meia hora ou algo assim.”

“Todos estão frustrados porque temos pouco tempo e quando perdemos o número de quilómetros que perdemos, é frustrante. Significa que não nos podemos preparar da melhor maneira antes de ir para Melbourne e temos de sacrificar certas partes do programa em favor de outras e, obviamente, queríamos fazer o programa completo.”

“Mas é o que é, e precisamos continuar e torcer para que não tenhamos mais problemas nos próximos dois dias e que possamos dar o máximo de voltas com George [Russell] e o Nicholas. ”