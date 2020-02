F1: Williams frustrada com problemas no motor Mercedes

A Williams está frustrada com a perda de tempo em pista devido às falhas do motor Mercedes que equipa o FW43. Na quinta-feira da semana passada a equipa fez a primeira troca de motor e também perdeu tempo esta semana com uma fuga de óleo no sistema.



“Tivemos alguns problemas de motor, o que tem sido um pouco frustrante. Estamos no nosso terceiro motor agora, o que custou-nos tempo em pista.” – disse a chefe de equipa, Claire Williams.

“Quando perdemos quilómetros é frustrante e apenas significa que não nos podemos preparar tão bem como gostaríamos para Melbourne. Tivemos de sacrificar algumas partes do nosso programa em favor de outras.” – finalizou Claire Williams.