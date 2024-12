F1, Williams: “Foi uma época dura, longa e muito difícil, vamos regressar mais fortes…”

Vamos ver o que Carlos Sainz consegue ajudar a Williams a crescer em 2025, mas este ano foi quase um desastre para a equipa de Grove. É verdade que nesta corrida, começou logo mal, quando Franco Colapinto foi abalroado por trás, abandonando pouco depois, mas a estranha estratégia de Alex Albon não resultou.

Depois da saída de Logan Sargeant, houve alguma esperança na Williams, com a chegada de Franco Colapinto, que causou mesmo algum frisson com as suas primeiras prestações, só que depois veio uma sequência incrível de acidentes e a equipa foi “por ali abaixo”.

Para Sven Smeets, Diretor Desportivo: “Partimos de P18 e P20 hoje, o que nunca é fácil. Após algumas voltas, ambos os pilotos fizeram bons progressos e estavam a conduzir bem. Infelizmente, o Franco foi atingido pelo Piastri, o que provocou um furo, pelo que tivemos de ir para a box mais cedo. Depois disso, o seu ritmo manteve-se bom até que, infelizmente, tivemos de retirar o carro devido a uma suspeita de avaria no motor.

Não foi a última corrida que queríamos para ele, mas mostrou que merece o seu lugar na grelha. Tal como planeado, deixámos o Alex na boxe no início da corrida, mas à medida que a corrida se desenrolava e muitos carros à nossa volta faziam a sua segunda paragem, decidimos ficar em pista e tentar a paragem única, pois era a única forma de nos mantermos nos pontos. A corrida teve algumas voltas a mais devido à queda dos pneus, pelo que no final o Alex terminou em P11 após uma corrida forte. Foi uma época dura, longa e muito difícil para toda a equipa, mas mostrámos capacidade de resistência e vamos regressar mais fortes no próximo ano.

FOTO MPSA/Philippe Nanchino