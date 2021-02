F1: Williams fez o shakedown do FW43B em Silverstone

A Williams fez o shakedown do seu novo monolugar, o FW43B, em Silverstone. Um dia depois da McLaren, George Russell e Nicholas Latifi tiveram a sua primeira experiência em pista com o monolugar de 2021.

Este é o primeiro Williams, sem a família Williams, que como se sabe, vendeu a equipa à empresa de investimento, Dorilton Capital, que colocou Jost Capito na liderança da equipa. Não há, naturalmente, imagens do carro, e a Williams completou o seu programa, com as regras a determinar que apenas puderam rodar 100 km, e com pneus Pirelli de ‘demonstração’.

O novo monolugar está previsto ser apresentado na sexta-feira, 5 de março, uma semana antes do início dos testes de pré-época no Bahrein.