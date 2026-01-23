F1: Williams fará apenas teste virtual na próxima semana

A Williams confirmou que não irá participar no primeiro teste de pré-temporada da Fórmula 1 de 2026, agendado para a próxima semana em Barcelona, justificando a decisão com atrasos no desenvolvimento do novo FW48 e dificuldades em cumprir os requisitos regulamentares da FIA.

Depois de ter sido noticiado que a equipa enfrentava problemas nos testes obrigatórios de colisão, a própria Williams esclareceu que optou por abdicar desta sessão inicial para continuar a trabalhar no desempenho do monolugar. Assim, os dois pilotos terão, no máximo, três dias cada ao volante do FW48 durante os testes marcados para fevereiro no Bahrein.

Em alternativa, a equipa britânica irá concentrar-se num programa intensivo de trabalho fora de pista, incluindo sessões em simulador avançado e testes virtuais, com o objetivo de chegar melhor preparada ao primeiro ensaio oficial e à ronda inaugural do campeonato, em Melbourne.

A Williams informou em comunicado:

“A Atlassian Williams F1 Team tomou a decisão de não participar no shakedown da próxima semana em Barcelona, na sequência de atrasos no programa do FW48, enquanto continuamos a procurar o máximo desempenho do carro.

“A equipa irá, em alternativa, realizar uma série de testes, incluindo um programa VTT [virtual test track] com o carro de 2026 na próxima semana, para preparar o primeiro teste oficial no Bahrein e a primeira corrida da temporada em Melbourne.

“Estamos ansiosos por regressar à pista nas próximas semanas e queremos agradecer a todos os nossos adeptos pelo apoio contínuo — há muito por que esperar em 2026.”