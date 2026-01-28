F1: Williams falha Barcelona por opção estratégica e foca-se no Bahrein

Risco vs. performance: James Vowles explica por que o Williams FW48 ficou na garagem

James Vowles, chefe de equipa da Williams, quebrou o silêncio sobre a ausência da formação de Grove no shakedown desta semana em Barcelona, revelando que a decisão, embora “dolorosa”, foi puramente estratégica.

James Vowles, chefe de Equipa da Williams revelou os motivos da decisão da sua equipa não ter comparecido esta semana no shakedown de Barcelona. Inicialmente pensou-se que a Williams não foi a Barcelona por ter falhado os crash tests (especificamente na estrutura do bico), mas Vowles confirmou que o FW48 já passou nos testes, mas optou por não ir a Barcelona para não comprometer o stock de peças sobressalentes e o programa de atualizações para as primeiras corridas (Bahrein e Melbourne).

A equipa ponderou o risco dos três dias em que iria rodar face ao eventual benefício de começar melhor o campeonato, e entendeu que a meteorologia em Barcelona, com pista fria e húmida fazia pender a balança para o lado da não comparência pois não compensava o esforço logístico e o risco de atrasar a produção de componentes vitais. Vowles justifica ainda o atraso como consequência de “levar os limites da performance ao extremo” sob os novos regulamentos de 2026.

Para o chefe de equipa, encontrar estes “pontos de dor” é necessário para transformar a Williams rapidamente e por isso prefere falhar agora do que ser conservador e eventualmente lento.

Em vez da pista, a Williams está a usar um VTT (Virtual Track Test), que envolve o chassis real, motor e caixa de velocidades ligados a simuladores de carga e robôs de travagem. O VTT permite simular o arrefecimento e o esforço do motor em condições específicas (como o calor de Singapura ou o frio de Silverstone) num ambiente controlado, sem os riscos de um acidente em pista.

Resumindo, a Williams mete as fichas todas no primeiro teste oficial no Bahrein, e os seus responsáveis entendem que chegam mais bem preparados do que se tivessem marcado presença em Barcelona, com o que têm neste momento. O tempo dirá se a equipa começa o campeonato atrasada ou se vai trabalhar o suficiente até lá para recuperar o atraso. Por outro lado, esta é a primeira grande decisão de alto risco da era Vowles para o novo regulamento, sublinhando que trocaram “tempo de pista real” pela “segurança dos dados virtuais”.

FOTO Williams Racing