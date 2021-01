F1: Williams estreita laços com a Mercedes

A Williams vai estreitar os laços com a Mercedes, com a equipa germânica, especialmente na área técnica.

A Williams sempre se orgulhou de ser uma equipa privada mas que, excluindo o motor, sempre fez tudo o que necessitou nos seus carros. De 2022 em diante esse cenário muda. Mas agora sob a propriedade da Dorilton Capital, a Williams confirmou que irá aumentar a sua colaboração técnica com a Mercedes a partir de 2022 para incluir o “fornecimento de certos componentes transferíveis”.

Num comunicado de imprensa, a Williams declarou que “historicamente, a Williams construiu as suas próprias caixas de velocidades e componentes hidráulicos internamente, no entanto, o aumento da parceria com a Mercedes permitirá à Williams implementar internamente um processo de conceção e fabrico mais eficiente a longo prazo, permitindo à equipa concentrar os seus recursos de forma mais eficaz noutras áreas de desempenho. A Williams continuará a conceber e a fabricar internamente outras peças de chassis”.

O director de equipa da Williams Simon Roberts afirmou: “Estou satisfeito por ver a nossa relação com a Mercedes estender-se para além do fornecimento de motores. Williams é uma equipa independente, mas a Fórmula 1 está sempre a evoluir, e como equipa temos de ser ágeis para reagir ao clima actual, a fim de colocar a equipa na melhor posição para ser competitiva na pista. Este acordo a longo prazo com a Mercedes é um passo positivo e faz parte dos nossos objetivos estratégicos para o futuro, ao mesmo tempo que manteremos as nossas capacidades de conceção e fabrico internamente”.