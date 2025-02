F1: Williams esteve em Barcelona a testar

Carlos Sainz e Alex Albon intensificaram a sua preparação para a temporada 2025 da F1 com um teste privado com a Williams, em Barcelona, no domingo, poucos dias após o teste da Ferrari na mesma pista.

Sounds we’ve missed during winter break 🤩🔉 pic.twitter.com/tOW80zO3il — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 2, 2025

Após ser dispensado pela Ferrari para dar lugar a Lewis Hamilton, Sainz teve uma temporada forte em 2024, vencendo na Austrália e no México. A sua contratação pela Williams foi anunciada logo após o GP da Bélgica, com um contrato de vários anos.

Ao contrário de Hamilton, que teve que cumprir o seu contrato com a Mercedes até 31 de dezembro de 2024, Sainz pôde testar com a Williams em Abu Dhabi no pós-temporada. Na sua estreia no carro de 2024 da equipa, completou 146 voltas e marcou o segundo melhor tempo do dia, atrás de Leclerc. Enquanto isso, Hamilton enfrentou um revés na preparação com a Ferrari ao sofrer um forte acidente durante um teste em Barcelona.

Do lado da Williams, a dupla de pilotos pilotou o FW45, carro que a Williams usou na temporada de 2023 e o modelo mais recente que atende aos regulamentos de Testes de Carros Anteriores (TPC).