F1: Williams eSports completou uma volta ao novo traçado de Madrid | AutoSport

Tyrone Hessbrook, conhecido no mundo da simulação como ‘Nukedrop’, utilizou ferramentas de simulação para criar a nova pista de Madrid completando uma volta na plataforma Assetto Corsa, com a divisão de eSports da Williams a partilhar nas suas redes sociais o vídeo do piloto aos comandos de um monolugar Williams.

O novo circuito de Madrid junto ao parque de exposições IFEMA vai integrar o calendário do mundial de Fórmula 1 em 2026, tornando-se o palco do Grande Prémio de Madrid. Mas pouco tempo depois de anunciado e reveladas as primeiras imagens do traçado, ‘Nukedrop’ foi capaz de criar no mundo virtual uma versão.

Surgiram críticas dos fãs à adição de um novo circuito citadino, assim como o receio de um traçado semelhante a Miami, com poucos pontos de ultrapassagem que podem tornar as corridas monótonas. Mas isso foi rejeitado por Jarno Zaffelli, o diretor executivo da Dromo, em declarações ao Motor Sport Magazine. O responsável pela empresa que desenvolveu o projeto e construirá o circuito junto ao IFEMA com 5,474 metros de comprimento, 20 curvas e, segundo os dados revelados pela F1, um tempo em qualificação previsto de 1 minuto e 32 segundos, com secções temporárias e outras permanentes, assegurou que “a única diferença é que somos designers de circuitos, esta pista vai levar os pilotos e os carros ao limite”.

Na versão virtual apresentada, é possível perceber que algumas secções são muito semelhantes a outros circuitos recentes e que integram o calendário da Fórmula 1, especialmente a zona das passagens pelos viadutos. Não chega a ser tão extremo como em Miami, mas a zona da primeira passagem por baixo da autoestrada junto do IFEMA parece a solução possível para essa questão. É possível perceber ainda a curva com ‘banking’, que recorda Zandvoort.

Nos 10 anos de contrato com a Fórmula 1 – iniciando-se em 2026 e a terminar em 2035 – os organizadores locais calculam uma receita anual de 450 milhões de euros para a cidade de Madrid.