F1: Williams espera que pequenas mudanças no regulamento de 2021 ajudem

A Williams espera que as pequenas diferenças nos regulamentos de 2021 ajudem a equipa a progredir e a levar o seu carro a fazer melhor do que em 2020.

Para 2021, os regulamentos são praticamente os mesmos, com apenas alguns pormenores diferentes. Um desses pormenores é, para ajudar a reduzir a carga aerodinâmica e colocar menos pressão nos pneus, as equipas terão mais restrições no ‘chão’ do carro, em particular, na traseira.

As equipas de topo têm explorado muito esta parte do regulamentos, mas equipas mais atrasadas na grelha, como a Williams, esperam que esta restrição ajude e nivelar o pelotão.

Ao motorsport.com, o diretor de performance, Dave Robson, acha que “as mudanças no ‘chão’ do carro, em particular na traseira, pode ser algo que nos ajude a ficar mais próximos das outras equipas. Esta é uma área que não temos desenvolvido muito”.

“É uma área muito difícil de se perceber, particularmente como isso reage com os pneus traseiros do carro. Por isso espero mesmo uma grande diferença. Do que vimos na sexta-feira em Abu Dhabi, esperamos que ajude”, finalizou Robson.