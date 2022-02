F1: Williams escondeu o jogo e mostrou mais um “show car” | AutoSport

A Williams surpreendeu com a sua nova decoração, mas não mais que isso. O que a equipa de Grove apresentou hoje foi apenas a sua nova identidade e o seu novo esquema de cores. Quanto ao carro… usou a “fórmula Red Bull”, mostrando um modelo demasiado parecido ao que a FOM mostrou há uns meses.

A forma do nariz do carro, as asas, e especialmente as entradas de ar e os Sidepods são muito parecidos ao que já tínhamos visto no modelo da FIA e a própria equipa admitiu que se tratou apenas da apresentação da nova decoração pelo que será preciso esperar mais uma semana até vermos a verdadeira aparência da nova máquina.

Alguns rumores dizem que a Williams é uma das equipa que tem sentido mais dificuldade no desenvolvimento do seu novo carro, mas só quando o FW44 enfrentar o cronómetro poderemos ter indicações mais claras da veracidade desses rumores. Para já fica apenas uma nova decoração.