F1: Williams emprestou Franco Colapinto por cinco anos

O piloto argentino Franco Colapinto juntou-se à Alpine como piloto de reserva, sendo uma aposta pessoal de Flavio Briatore. No entanto, sabe-se agora que a mudança aconteceu por empréstimo de cinco anos da Williams. O seu forte desempenho depois de substituir Logan Sargeant em 2024 chamou a atenção, levando a Alpine a garantir os seus direitos.

A empresária de Colapinto, María Catarineu, explicou que a Alpine controla totalmente o seu contrato, o que significa que qualquer equipa interessada nele tem de negociar com eles. Catarineu atribuiu a Flavio Briatore o mérito de ter feito avançar o negócio, uma vez que acompanhou de perto os progressos de Colapinto desde a sua estreia na F1.

“Demorou muito tempo porque as negociações são por vezes complexas, como neste caso. Mas o Flavio foi sempre muito persistente e nas últimas semanas foi muito intenso” disse Catarineu à publicação Infobae. “O acordo surgiu porque ambas as partes conseguiram o que queriam – Flavio conseguiu assinar com Franco e James [Vowles], chefe da Williams, conseguiu dar-lhe a oportunidade de correr, porque na Williams os pilotos regulares têm contratos de longo prazo. Briatore tem visto Franco desde que ele se estreou na F1. No dia em que falámos pela primeira vez, ele disse: ‘Vi o talento e quero-o’. Ele acompanhou de perto todas as corridas e a forma como ele evoluiu como piloto de F1 nos nove Grandes Prémios que teve oportunidade de disputar.”

“A Williams deu Franco à Alpine durante cinco anos. Entendo que, se outra equipa estiver interessada em Franco, dentro desse período, acho que seria uma negociação entre a Alpine e a outra equipa”.

Briatore elogiou Colapinto como um dos melhores jovens talentos do desporto automóvel, enfatizando o foco da Alpine no desenvolvimento do sucesso futuro. Continua a especular-se sobre a possibilidade de Colapinto vir a substituir Jack Doohan num futuro próximo.

“Estamos muito satisfeitos por chegar a um acordo com a Williams Racing para assinar com Franco Colapinto. “Claramente, Franco está entre os melhores jovens talentos do desporto automóvel neste momento. É justo dizer que a sua aparição na grelha de partida da Fórmula 1 no ano passado apanhou muitos, incluindo eu, de surpresa e as suas prestações têm sido muito impressionantes para um piloto estreante. Estamos de olho no nosso futuro e a sua contratação significa que temos um grande conjunto de jovens pilotos a quem podemos recorrer e com quem trabalhar no desenvolvimento da equipa para o sucesso futuro.”