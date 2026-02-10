F1: Williams em pista para um dia de filmagem
A Williams está hoje em pista no Bahrein para um dia de filmagens, na primeira aparição do FW48 com a decoração oficial de 2026. O monolugar já tinha feito um shakedown em Silverstone na semana passada e hoje volta a colocar o novo carro em pista.
Um dia de filmagens na F1 é um dia extra em pista, classificado como evento promocional, em que a equipa pode usar o carro atual para capturar vídeos e fotos para marketing, patrocinadores e conteúdos digitais. Cada equipa tem normalmente dois dias destes por época, com um limite de cerca de 200 km por dia e uso obrigatório de pneus especiais da Pirelli, menos representativos, para reduzir a vantagem técnica que se poderia ganhar.
The FW48 rolls out in its new livery for the very first time 💙 pic.twitter.com/LPJdfdcNiw
— Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 10, 2026
Na prática, as equipas aproveitam o dia de filmagens como um pequeno shakedown e os engenheiros verificam se tudo funciona como deve ser (sistemas, temperaturas, fugas, fiabilidade básica). As regras da FIA obrigam a declarar estes eventos como promocionais e proíbem que se transformem em testes completos de desenvolvimento, usando a limitação de quilometragem e de pneus para controlar isso.
Cameras rolling in Bahrain for filming day 📸🇧🇭 pic.twitter.com/VU0v4lAKbm
— Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 10, 2026
No caso da Williams é um segundo shakedown, que permitirá confirmar e rever os dados recolhidos em Silverstone. A equipa falhou o teste de Barcelona e os três dias alocados a cada equipa. Assim, as próximas duas semanas serão fundamentais para tentar recuperar algum do atraso.
