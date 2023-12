F1: Williams e Sauber apresentam os seus monolugares no mesmo dia | AutoSport

As equipas estão atarefadas nas fábricas a produzir os monolugares da próxima temporada e enquanto isso vão preparando os eventos de lançamento para revelarem o seu projeto. A primeira equipa a confirmar o dia da apresentação do seu novo monolugar foi a Ferrari, juntando-se agora a Sauber e Williams, curiosamente, no mesmo dia do mês de fevereiro.

A ronda de abertura da temporada de 2024 realiza-se a 2 de março no Barém, apenas uma semana após o único teste de pré-temporada que terá lugar no mesmo circuito entre os dias 21 e 23 de fevereiro.

Sem relevarem muito do evento que estão a preparar, Williams e Sauber vão mostrar ao mundo o seu monolugar a 5 de fevereiro.

Buckle up, it’s almost time 🕐💨



You don’t want to miss this one. 5.2.24 pic.twitter.com/JGyG7KYjZF — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) December 22, 2023

A Sauber vai iniciar em 2024 um período de dois anos sem a Alfa Romeo e antes da chegada oficial da Audi à Fórmula 1, com novas abordagens em questões de marketing e comunicação. Por isso, quebra com a tradição e apresentará o C44 no Reino Unido.

A Williams ainda não revelou mais pormenores sobre o evento de lançamento do FW46, tendo para já anunciado a data.

2024 Season Launch: LOCKED IN 👀🔒 pic.twitter.com/MWJwcwRIZ2 — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 22, 2023

Para já, são estas as datas conhecidas de apresentação dos projetos de 2024: