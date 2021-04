F1: Williams e Alfa Romeo decidiram concentrar-se no carro de 2022

Depois da Haas, também a Williams e a Alfa Romeo já decidiram concentrar-se exclusivamente no seu novo monolugar de 2022.

Tanto Jost Capito, CEO da Williams como Jan Monchaux, diretor Técnico da Alfa Romeo afinam pelo mesmo diapasão: há pouco que possam fazer para melhorar os seus carros atuais, pelo que o mais importante é ‘acertar’ no carro de 2022: “

“Esta época é de transição. Estamos totalmente concentrados no carro de 2022, pois não há quase nada que possamos fazer com o carro de 2021. Vamos lutar durante a época, mas sabemos que as nossas possibilidades são limitadas”, disse Jost Capito, CEO da Williams.

Já Jan Monchaux, tem um discurso quase igual: “As atualizações que estamos a levar para Imola foram concluídas há duas ou três semanas, e os engenheiros estão agora a ser direcionados para o projeto de 2022. Com o carro de 2017, começámos quatro segundos e meio atrás de todos, devido a falta de dinheiro para o desenvolvimento, e se começarmos com uma tal desvantagem ao abrigo destas novas regras, está tudo acabado. Não se consegue recuperar o atraso. Por isso é extremamente importante para nós que o primeiro carro com este conjunto de regras muito diferentes esteja certo e se tudo correr normalmente já não teremos uma desvantagem maciça”, disse.